Газовый коллапс случился в Ташкенте на фоне первых морозов

5 дек. 9:41

В Ташкенте с воскресенья закрыты газовые автозаправки, жители города жалуются на холод в домах и слабый напор газа, не дающий вскипятить чайник, большинство таксистов не вышли на работу в понедельник - они не смогли вовремя заправить автомобили.

"Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла, несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе", – сообщает администрация города в понедельник.

Все заправки, кроме тех, что обслуживают общественный транспорт, закрыты, чтобы обеспечить газом и теплом как можно больше домов.

Администрация Ташкента работает над устранением неполадок, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.