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Снижение спроса на газ в странах ЕС поставило рекорд

Снижение спроса на газ в странах ЕС поставило рекорд

Страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на газ на четверть по сравнению со средним показателем за пять лет "в рамках снижения зависимости от российских энергоносителей", пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы ICIS.

Сообщается, что в ноябре спрос на газ в Германии и Италии, крупнейших странах - потребителях этого вида топлива в Европе, упал на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании показатель уменьшился на 20%, а в Нидерландах - более чем на треть.

Уточняется, что падению спроса способствовали необычно теплые осенние месяцы, а также существенный рост цен на газ.

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