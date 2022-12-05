Экспорт казахстанского сжиженного углеводородного газа в Таджикистан сократился

5 дек. 9:32

Объем поставок казахстанского сжиженного углеводородного газа в Таджикистан сократился за год, сказано в отчете Argus Media "Текущая ситуация на рынке сжиженного углеводородного газа стран Центральной Азии. Автогаз – драйвер роста".

По их данным, объем импорта сжиженного газа из Казахстана в Таджикистан с января по сентябрь составил 234 800 тонн - на 17,2% меньше, чем за прошлогодний аналогичный период (283 800 тонн).

Утверждается, что в Таджикистане отсутствует собственное производство сжиженного углеводородного газа, около 90% потребления приходится на автогаз.

"На долю Казахстана в отчетном периоде пришлось 86% таджикского импорта сжиженного углеводородного газа, из Узбекистана – 8%, а на долю России – 3%", - говорится в тексте.