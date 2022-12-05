В Китае считают, что ОПЕК+ может избавить Россию от эффекта от потолка цен на нефть

5 дек. 9:25

Потолок цен на российскую нефть, введенный Западом, не даст желаемого эффекта, есть ОПЕК+ придет к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке, пишет китайское государственное издание Global Times.

С сегодняшнего дня ЕС не принимает российскую нефть, доставляемую по морю, и вместе с G7 вводит ограничение цен на нее на уровне $60 за баррель.

Издание со ссылкой на китайских экспертов пишет, что альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может принять решение о умеренном сокращении добычи нефти, чтобы сохранить стабильность на рынке.

Тогда, отмечает младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, западное соглашение об ограничении цен не даст желаемого эффекта и превратится просто в дипломатическую пропаганду.