ЕС запретил себе танкерную нефть из России

5 дек. 10:01

Начиная с 5 декабря вступает в действие эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, введенный ЕС, G7 и Австралией.

Напомним, что эмбарго на российскую нефть было согласовано в ЕС еще в конце мая, исключение действует для Болгарии.

Кроме того, под санкции также не попадают поставки по трубопроводу «Дружба». Санкции предполагают также запрет на европейское страхование танкеров для поставок нефти из РФ в третьи страны. Планируется, что с 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка нефтепродуктов, отмечает «Коммерсантъ».