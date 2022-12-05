Очередь из нескольких сотен машин выстроилась на Керченской переправе

5 дек. 8:52

Из-за неблагоприятных погодных условий 370 машин ожидают в очереди на Керченскую переправу, информирует Оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение, в связи с чем 3-4 декабря паромные перевозки не производились.

«Около контрольно-пропускного пункта порта Кавказ 80 машин ждут отправки, водителям предоставили транспортное средства для поездки в магазин, также власти рассматривают вопрос о доставке им питьевой воды и еды», - говорится в публикации.

Также 290 транспортных средств припарковались в поселке Ильич, днем там можно посетить столовую, есть пункт обогрева и дежурят волонтеры.