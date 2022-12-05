Макрон констатировал "рассинхронизацию" в отношениях США и Европы

5 дек. 8:39

Вследствие высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует "рассинхронизация", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Далее он отметил, что, по его мнению, нынешняя администрация США и лично президент Байден "очень привязаны к Европе".

"Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа - покупатель газа и нефти, США - производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", - сказал в интервью американскому телеканалу CBS News.