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В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв

В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, информируют экстренные службы.

"В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек", - приводит слова собеседника ТАСС.  Уточняется, что ЧП произошло на последнем этаже жилого трехэтажного дома.

По словам мэра Ярославля, под завалами людей нет. "Специалисты нам подтверждают, что нет", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии людей под завалами.

Далее градоначальник отметил, что основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Открытого горения в настоящее время нет, специалисты МЧС устраняют последствия.

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