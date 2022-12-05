Финансирование молодежной политики вырастет в 10 раз в КБР

5 дек. 8:00

Власти Кабардино-Балкарии в 10 раз увеличат объемы средств, направляемые на реализацию государственной молодежной политики.

«На молодежную политику [ранее] выделялось 23 миллиона рублей — это были исключительно республиканские деньги, которые со следующего года доводим до 70 миллионов рублей. Вместе с тем, Министерству по делам молодежи КБР удалось на федеральном конкурсе <> получить существенные средства, и все вместе получилось более 250 миллионов рублей [направляется на реализацию госпрограммы по молодежной политике]. И можно констатировать, что на следующий год более чем в 10 раз увеличивается бюджет на молодежную политику», - сообщил председатель правительства региона Алий Мусуков.

Он отметил, что в республике с середины 2022 года идет создание «целой системы по реализации более эффективной молодежной политики».