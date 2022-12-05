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Неделя начнется на Кубани с ветра и холода  

Неделя начнется на Кубани с ветра и холода  

Неделя в Краснодарском крае начнется с морозов и сильного ветра, местами гололедица, информирует Краснодарский ЦГМС.

Уточняется, что днем пятого декабря воздух  прогреется до +4 градусов. Ветер местами с порывами до 15-20 м/с. По всему региону ожидается переменная  облачность.

Местами в юго-восточных предгорных районах и горах  пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. В отдельных  районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. «Ветер восточной четверти  7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1…+4 градусов Цельсия.  Температура воздуха в горах -3…+2», - говорится в прогнозе.

Уточняется, что на Черноморском побережье утром местами пройдет небольшой  дождь. Ветер в течение дня восточной четверти 6-11 м/с,  местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска 22-27 м/с. Температура воздуха на  Черноморском побережье +4…+9 градусов.

В Краснодаре столбики термометров будут подниматься до +4,ветер восточный с порывами до 14 м/с. Осадков не прогнозируется.

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