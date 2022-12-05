Неделя начнется на Кубани с ветра и холода  

5 дек. 7:25

Неделя в Краснодарском крае начнется с морозов и сильного ветра, местами гололедица, информирует Краснодарский ЦГМС.

Уточняется, что днем пятого декабря воздух прогреется до +4 градусов. Ветер местами с порывами до 15-20 м/с. По всему региону ожидается переменная облачность.

Местами в юго-восточных предгорных районах и горах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. «Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1…+4 градусов Цельсия. Температура воздуха в горах -3…+2», - говорится в прогнозе.

Уточняется, что на Черноморском побережье утром местами пройдет небольшой дождь. Ветер в течение дня восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска 22-27 м/с. Температура воздуха на Черноморском побережье +4…+9 градусов.

В Краснодаре столбики термометров будут подниматься до +4,ветер восточный с порывами до 14 м/с. Осадков не прогнозируется.