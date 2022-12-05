Жителю Актау оторвало руку при взрыве

5 дек. 8:17

Взрыв прогремел в квартире в Актау. При взрыве пострадал один человек, он госпитализирован.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в квартире в субботу, в середине дня. «От взрывной волны в доме выбило окна. Мужчина – хозяин квартиры – получил серьезные ранения. По некоторым данным, ему оторвало руку», - пишет lada.kz.

«С места взрыва был доставлен мужчина 1988 года рождения. Он находится в реанимационном отделении», - говорится в сообщении пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы. По факту ведется проверка.