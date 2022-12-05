Япония обеспокоена решением ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти

5 дек. 6:57

Решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти, по мнению японского правительства, повышает неопределенность на рынке, заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Решение ОПЕК+ увеличивает неопределенность в системе спроса и предложения на рынке нефти и неизбежно ведет к закреплению там цен на высоком уровне», - заявил он в ходе пресс-конференции в Токио.

Далее Мацуно отметил, что Токио будет тщательно следить за влиянием политики ОПЕК+ на экономику страны.

Также Япония будет активизировать диалог с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами.