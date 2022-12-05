Когда в Москву придет оттепель?

5 дек. 7:05

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к выходным в столичном регионе потеплеет на 8-10 градусов.

"В конце недели будет значительное повышение температуры, примерно на 8-10 градусов. Уже в пятницу ночью ожидается минус 2-7 градусов, днем - минус 1-3 градуса, а по области - даже до 0 градусов. В субботу станет еще теплее. Ночью прогнозируется 0-5 градусов мороза, днем - 2 градуса мороза - 2 градуса тепла", - приводит слова собеседника ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье оттепельная погода сохранится. "Сейчас прогностические модели говорят о разных вариантах дальнейшего развития. Насколько длительным будет период теплой погоды, можно будет с уверенностью говорить в середине недели", - сказал он.