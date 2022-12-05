5 дек. 6:22

Экспорт автопрома Турции в ноябре составил $2,8 млрд, информирует Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг (OİB).

Уточняется, что доля продукции автопрома в экспортной корзине Турции увеличилась до 13,2%. В целом экспорт автопрома в ноябре вырос на 13,7% по сравнению с прошлым годом до $2 млрд 875 млн.

Также в публикации отмечается, что экспорт автопрома в январе-ноябре вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составил $27,8 млрд.

Лидером по поставкам продукции турецкого автопрома в ноябре стала Германия - $387 млн, на втором месте – Франция ($296 млн), на третьем – Италия ($270 млн).