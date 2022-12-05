Москву подморозит до -10

5 дек. 6:06

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в Москве и Московской области ожидается переменная облачность без осадков, а также гололед.

«Днем в столице будет от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 13 градусов ниже нуля», - говорится в прогнозе.

Ветер южный ветер со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Днем в Подмосковье температура составит от минус 12 до минус 7 градусов, ночью похолодает до минус 16 градусов.