Спикер грузинского парламента посетит Нидерланды и Люксембург

5 дек. 5:25

В понедельник, 5 декабря, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправится с визитом в Нидерланды и Люксембург. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Вместе с ним в поездку отправились депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.

В ходе визита Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп, председателем сената Яном Брюином, президентом Агентства правового сотрудничества Европейского Союза (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамрано и спикером палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном.

Помимо этого, председатель грузинского парламента проведет встречи с представителями палаты депутатов Люксембурга, а также председателем Суда Евросоюза Коэном Ленаертом, передает "Sputnik Грузия".