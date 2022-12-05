Обзор СМИ Кавказа 28 ноября - 4 декабря

Дагестан и Архангельская область стали пилотными субъектами на финансирование правительством РФ до 2024 года строительства инфраструктуры по переработке отходов в рамках нацпроекта "Экология". Первые концессии по строительству объектов будут запущены уже в этом году. Планируется в 2022–2024 годах направить 6,5 млрд рублей Дагестану и 1,2 млрд рублей – Архангельской области.

Концессионными соглашениями предусматривается строительство трех комплексов по сортировке отходов в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте, а также одного объекта в Котласском районе Архангельской области. Строительство всех четырех объектов будет завершено до конца 2024 года, сообщает газета "Дагестанская правда" со ссылкой на информацию заместителя председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Строительство трех комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики. Таким образом, республика сможет досрочно, задолго до 2030 года, достигнуть показателя национальной цели - 100%-я сортировка ТКО, установленного президентом РФ.

Начальник Управления охраны окружающей среды Минприроды РД Саният Билалова, комментируя новость, отметила, что строительство трех объектов помимо решения острой проблемы загрязнения окружающей среды, поможет в решении имеющихся логистических проблем по вывозу мусора. Во всех территориальных зонах в труднодоступных районах будут созданы перегрузочные станции, что позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку отходов до объектов размещения отходов. Всего на территории республики предусмотрено 36 таких объектов.

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Самым крупным садоводческим хозяйством в Северной Осетии стал ООО "Казачий хутор". В этом году площадь садов здесь довели до 780 га, под посадку на будущий год готовится очередной участок в 160 га. Причем посадки самой высокой плотности – 3,6 тыс. саженцев на гектар. Выращивают 8 сортов – самых востребованных, в основном – поздних, рассказывает газета "Северная Осетия". В прошлом году сельхозпредприятие произвело 22 тыс. тонн яблок, в этом, по предварительным данным, – 27 тыс. тонн. Полностью задействовано недавно построенное фруктохранилище на 52 тыс. тонн фруктов с сортировочной линией – самое большое на Юге России. До этого приходилось отправлять урожай на хранение в соседнюю Кабардино-Балкарию. В хозяйстве в полном объеме сформировали мощный парк, состоящий из импортной техники, применяют инновации в области технологии садоводства, цифровизации при обработке садов и мониторинге заболеваний, мелиорации и других процессах. На тракторах установлена система ГЛОНАСС, метеостанции работают в онлайн-режиме, прогнозируя атмосферные осадки, солнечную активность через специальные компьютеры, заболеваемость, наличие очагов насекомых. На предприятии организовали производство пластиковых контейнеров для сбора и хранения урожая.

Другое крупное садоводческое предприятие региона ООО "Сады Алании" в ноябре завершило работы по закладке яблоневого сада суперинтенсивного типа на 50 га. На сегодня площадь плодоносящих садов в сельхозпредприятии достигла 188 га. Основная часть многолетних насаждений отведена под яблоки. Но есть также слива сортов "Стенли", "Кубанская", груша сортов "Левен" и "Дева", а также черешня, вишня, персики и нектарины. Урожай фруктов уже собран, всего получено немного меньше 5 тыс. тонн. Вся продукция проверяется на содержание токсичных веществ и пестицидов, а также на соответствие ГОСТам, что подтверждается протоколами лабораторных исследований и декларациями соответствия ЕАЭС. Продукция реализуется через магазины на территории республики, а также в регионах Центральной России, Урала, Сибири. Деревца для новых садов выращиваются в собственном питомнике, с использованием голландского посадочного материала по итальянской технологии. Начали строительство плодохранилища объемом 10 тыс. тонн с современными технологиями хранения, регулируемой газовой средой, сортировочными и фасовочными линиями, с поэтапным вводом в эксплуатацию с 2023 по 2024 год. Это позволит реализовывать фрукты в течение всего года, а также работать с сетевыми магазинами. В этом году, по предварительной оценке Минсельхоза Северной Осетии, в хозяйствах всех категорий собрано 55 тыс. тонн фруктов, на 5 тыс. тонн больше, чем в прошлом.

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Кабардино-Балкария входит в число субъектов РФ с наибольшим процентом потребления баранины, которое в годна душу населения составляет до 25 кг. Ее потребление примерно равно производству. Объем производства мелкого рогатого скота в 2021 году составил 213 тыс. тонн. Благодаря особенностям откорма в этом сегменте мясного рынка, более 90% производства приходится на долю малых форм хозяйствования, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда".

Популярности баранины в регионе способствует ее производство в особо благоприятных климатических условиях на землях альпийского высокогорья, где произрастает более 100 видов травянистых растений с уникальными целебными свойствами. Экологически чистый натуральный продукт овцеводства пользуется повышенным спросом и у отдыхающих и туристов. Баранина стала одной из составляющих гастрономического туризма, который благодаря новому национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" стал набирать популярность у туристов, предпочитающих отдыхать в КБР. Продукция овцеводов республики также вошла в реестр экспортного потенциала регионального АПК и поставляется в страны Персидского залива и Ближнего Востока, пишет издание. Как рассказал представитель республиканского штаба отгонных пастбищ при Минимуществе КБР Аскербий Юанов, с 2019 года после официального завершения летнего пастбищного сезона, многие хозяйства остаются на зимовку в горах. Как правило, животноводы до весны содержат на землях альпийского высокогорья большое количество мелкого и крупного рогатого скота (за исключением дойных коров и их приплода). В первую очередь это связано с повышением уровня востребованности высокогорных отгонных пастбищ – по итогам сезона 2022 года арендовано больше 80%, против 42% в 2019 года.

По данным штаба отгонных пастбищ, на зимовку в горах, в 12 различных ущельях осталось около 8 тыс. голов крупного рогатого скота, порядка 30 тыс. овец и коз, свыше 2,5 тыс. лошадей, а также около 4 тыс. яков, что в два и более раза больше, чем в предыдущем зимнем периоде. Фермеры, индивидуальные предприниматели в течение лета заготовили необходимые запасы кормов, подвезли комбикорма и соль. Во всех урочищах, как правило, скот содержится на южных склонах солнечной стороны, где зимний снег в горах держится не более 3-5 дней и добротный подножный корм всегда доступен всем видам сельскохозяйственных животных. Многие успешные фермеры, занятые в сфере отгонного скотоводства, - это потомственные животноводы, предки которых пасли в горах свои стада практически круглый год. Такая форма ведения отраслевого агробизнеса всегда считалась выгодной в экономическом плане – себестоимость конечной продукции значительно ниже, чем на равнине.

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В Абхазии для большинства жителей наступила горячая пора сбора мандаринов. Мандариновые сады есть почти в каждом хозяйстве. За месяц здесь зарабатывают на полгода вперед. Практически весь "оранжевый" урожай идет на российские рынки. Сейчас главная задача аграриев – успеть собрать и отправить мандарины за границу до января. Спрос на один из главных атрибутов новогоднего застолья в последние дни декабря традиционно резко увеличивается, пишет газета "Республика Абхазия".

На границе уже образовались очереди, но столпотворения нет. Из Абхазии в Россию в мандариновый сезон ежедневно переходит несколько тысяч человек. Одни на автомобилях, другие пешком, но с многочисленной "оранжевой" ручной кладью. Недалеко от таможенного терминала, как с одной, так и с другой стороны, любой желающий может приобрести цитрусовые на свой вкус.

"Продажа цитрусовых и курортная отрасль – две самые доходные отрасли нашего бюджета, – рассказывает первый вице-премьер РА, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. – Выращиванием мандаринов в Абхазии занимается каждый третий житель. Есть и большие совхозы, и небольшие частные плантации. Причем частники платят только земельный налог. На границе мы не взимаем пошлин за вывоз сельскохозяйственной продукции: это сделано для того, чтобы помочь аграриям. Пока с реализацией продукции проблем нет. Наши хозяйства аккредитовали автотранспорт со специальными разрешениями для вывоза цитрусовых и субтропических плодов." Джопуа добавил, что правительство поставило задачу наладить переработку цитрусовых плодов. Без перерабатывающих предприятий государство не сможет закупать их у населения. Эти цеха нужны и для переработки таких субтропических культур, как фейхоа, киви, инжира, хурмы. Это станет немалым подспорьем развития экономики республики.

В последнее время правительство Абхазия помогает восстанавливать цитрусовые плантации. Самым распространенным сортом мандаринов в Абхазии является "уншу". В НИИ сельского хозяйства Академии наук РА функционирует экспериментальная площадка, где скрещивают саженцы со всего мира, чтобы получить новые интересные сорта мандаринов. Если растения приживаются, их продают в абхазские хозяйства. Перед сочинской Олимпиадой 2014 года ученые института вывели новый сорт мандаринов – "Олимпийский". Дерево сделали карликовым, чтобы фрукт созревал к началу октября. Его плоды получились сладкими и крупными.

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В Южной Осетии свыше 100 семей из категорий беженцев и вынужденных переселенцев ждут поддержки от государства. Основные чаяния людей, которые десятки лет назад вынуждены были покинуть свои дома в результате грузино-осетинского конфликта, связаны с обретением крыши над головой. Сегодня, спустя много лет, десятки семей живут у родственников, в съемных квартирах, общежитиях и на турбазе. Несколько лет назад, при расселении всех жителей общежития в районе ЦАРЗ в столице республики, в том числе переселили и часть вынужденных переселенцев, пишет "Спутник-Южная Осетия".

Зампредседателя комитета по социальной защите беженцев и внутренне перемещенных лиц Игорь Чочиев рассказал, что в 2012 году предлагал через Инвестиционную программу социально-экономического развития РЮО построить для беженцев поселок компактного поселения на 175 домов – тогда было столько семей. Предполагалось, что это будут небольшие дома. Однако вопрос тогда решен не был. "К сожалению, "беженец", как льготная категория, нигде не проходит, и если бы их параллельно общим списком поставили в отдельную очередь, возможно, это бы ускорило решение данного вопроса. Он добавил, что было направлено и письмо на имя президента Алана Гаглоева, где было предложено построить отдельное компактное поселение со всей инфраструктурой в окрестностях Цхинвала – селах Тбет или Хеит. Однако он сомневается в реализации этого проекта, так как там понадобятся большие финансовые вложения.

Он также сообщил, что в начале ноября комитет вновь запустил работу по перерегистрации беженцев. Переучет продлится до конца года. Сотрудники комитета проверяют документы на их подлинность, положение беженцев на текущий момент, их правовой статус, и согласно этому, уже принимается решение о продлении статуса. На сегодняшний день более 100 семей прошли перерегистрацию. Согласно данным последнего переучета, проводившегося в начале 2021 года, в комитете зарегистрировано 373 человека. Это 167 семей, из них 95 – беженцы и 72 семьи – это внутренне перемещенные лица.

Уполномоченный президента РЮО по правам человека Давид Санакоев сообщил, что в парламент не раз обращались жители бывшей турбазы "Осетия", которые просят создать парламентскую комиссию, которая изучила бы условия их проживания и деятельность комитета по беженцам. "Почти все они рассчитывают на то, что получат жилье, поскольку их пустили туда после многочисленных жалоб в разные инстанции о том, что им негде жить. Мы знаем, что количество беженцев сокращается, в том числе по естественным причинам, но количество проживающих в турбазе не уменьшается. Надо изучить этот вопрос, чтобы не получилось так, что, воспользовавшись статусом беженца, кто-то получил жилье, а те, кто на самом деле имеют на это право, остались за бортом", – сказал он.