Объем фармацевтического рынка Саудовской Аравии скоро достигнет объема Египта и ОАЭ вместе взятых

По словам управляющего директора Bayer в Саудовской Аравии Самера Леззаика, фармацевтический рынок Саудовской Аравии оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, а в 2026 году он достигнет 11 миллиардов долларов, что почти равно объему рынков Египта и ОАЭ вместе взятых, сообщает Arab News.

"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что фармацевтический рынок Саудовской Аравии является одним из крупнейших на Ближнем Востоке, - сказал Леззаик. Рынок ОАЭ составляет около 3 миллиардов долларов, в то время как рынок Египта оценивается в сумму около 5,5 миллиардов долларов, таким образом саудовский рынок почти равен Египту и ОАЭ вместе взятым".

Доля немецкого изобретателя аспирина составляет 1,4% рынка в королевстве, что примерно на 1% меньше, чем доля компании в мире.

"Таким образом, наша доля на мировом фармацевтическом рынке составляет 2,4%. Мы занимаем 12 место в мире в сфере фармацевтики. В Саудовской Аравии у нас 1,4%. Эти показатели ниже, чем в среднем по миру", - сказал он.

Главный офис Bayer в Саудовской Аравии находится в Джидде и обслуживает королевство и соседние страны Персидского залива. Вместе с командой из 170 человек компания Bayer стремится использовать саудовские таланты, чтобы внести свой вклад в благосостояние саудовского сообщества, уверяют в компании.

"В Саудовской Аравии у нас 170 сотрудников, почти 52% из них – граждане Королевства", - сказал Леззаик, отметив, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются лидерами в регионе в области цифрового здравоохранения. Компания использует цифровые инструменты для ускорения продаж в регионе. Недавно с целью расширения охвата потребителей была заключена сделка с Amazon.

"Недавно наше потребительское подразделение выпустило на рынок несколько продуктов для ухода за кожей, прошедших дерматологические испытания. Таким образом, сотрудничая с третьими сторонами, такими как Amazon, появится больше возможностей охватить большее количество потребителей. Именно поэтому на сегодняшний день цифровые технологии действительно находятся в центре нашей стратегии", - добавил он.

Bayer - немецкая компания с более чем 150-летней историей и основными компетенциями в области здравоохранения и сельского хозяйства. 6 марта 1899 года Bayer AG зарегистрировала торговую марку Aspirin и начала распространять лекарство в больницах и клиниках.