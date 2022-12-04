СМИ: Шольц читает книги о Путине

4 дек. 21:53

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается разгадать Владимира Путина при помощи литературы о российском лидере и его собственных статей, сообщает немецкое издание Spiegel.

В материале упоминаются работы европейских писателей о политике российского лидера, а также статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная в июле 2021 года.

"Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", -сказано в статье.

Как заявили в издании, для того, чтобы лучше понять президента РФ, Шольц консультировался с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.