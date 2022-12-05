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Тбилиси примет фестиваль игристого вина

Тбилиси примет фестиваль игристого вина

Первый фестиваль игристого вина проведут в клубе Underwheel Club в Тбилиси 24 декабря, об этом сообщают организаторы.

На него соберутся производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и прочие.

Чтобы принять участие в фестивале, виноделам нужно написать организаторам на электронную почту.
Фестиваль проводится при поддержке Национального агентства вина. Зарегистрироваться можно до 16 декабря. Мероприятие стартует с 11:00, передает Sputnik Грузия.

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