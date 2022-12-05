Тбилиси примет фестиваль игристого вина

5 дек. 1:33

Первый фестиваль игристого вина проведут в клубе Underwheel Club в Тбилиси 24 декабря, об этом сообщают организаторы.

На него соберутся производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и прочие.

Чтобы принять участие в фестивале, виноделам нужно написать организаторам на электронную почту.

Фестиваль проводится при поддержке Национального агентства вина. Зарегистрироваться можно до 16 декабря. Мероприятие стартует с 11:00, передает Sputnik Грузия.