В Ингушетии будут отремонтированы 10 школ в 2023 году 

4 дек. 23:35

Капитальный ремонт будет проведен в 10 школах Ингушетии в 2023 году, информирует пресс-службе главы республики.

«На 2023 год запланирована реконструкция 10 школ, капремонт включает в себя не только внешнюю реконструкцию, но и обновление техники и оборудования в классах. Учиться в обновленных условиях после капитального ремонта будут 14 080 школьников», - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с 2022 по 2026 годы при поддержке федерального центра в республике намерены отремонтировать 50 общеобразовательных учреждений.

По словам главы республики Махмуда-Али Калиматова, реализация этих планов позволит повысить в регионе уровень образовательного процесса и создать комфортные условия как для учащихся городских школ, так и сельских. «Надо уравнять возможности всех детей, независимо от того, проживает ли он в городе или в селе. Образовательные стандарты и требования ко всем учащимся одинаковые, а значит и условия должны быть равными», - подчеркнул региональный лидер.