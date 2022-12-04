Гибридная электростанция появится на востоке Грузии

4 дек. 21:35

Солнечная электростанция мощностью 5 МВт будет построена рядом с ветровой станцией в Гори (регион Шида Картли), рассказал замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.

По его словам, СЭС будет дополнять выработку электричества при слабом ветре.

"Строительство электростанции гибридного типа хорошо тем, что в стране добавятся возобновляемые источники энергии, и это наше стратегическое направление, а с другой стороны, это продвигает этот тип электростанций, которые очень распространены в Европе", - цитирует замминистра Sputnik Грузия.

Напомним, на сегодняшний день в Грузии действует одна ветряная станция - это "Картли" мощностью 20 МВт, расположенная близ города Гори.