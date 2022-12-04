Рекордный урожай хурмы собран в Дагестане

4 дек. 21:25

Дагестанские аграрии в этом году собрали свыше 5,3 тыс тонн хурмы, что на 300 тонн больше прошлогоднего показателя, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республикик Мухтарбий Аджеков.

"В этом году благоприятные погодные условия позволили собрать рекордный урожай хурмы. Собрано чуть более 5,3 тыс тонн субтропических фруктов. В прошлом году эти цифры составляли порядка 5 тыс тонн", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что ежегодно в Дагестане, особенно на юге увеличиваются площади посадок. В этом году дагестанскую хурму можно встретить в магазинах Нижнего Новгорода, Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга, Сургута и других городов России.

"Ранее к нам хурму возили из Азербайджана, в последние годы мы уже свою продукцию доставляем в другие регионы", - заключил Аджеков.