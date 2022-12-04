Иран собирается пересмотреть конституцию

4 дек. 20:57

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в эфире телеканала Al Hadath о возможном пересмотре ряда положений конституции, принятой в 1979 году.

О такой возможности глава государства сообщил на фоне акций протеста в стране, вспыхнувших после гибели девушки Махсы Амини. По его словам, конституция построена таким образом, что предусматривает выход в случае возникшего тупика.

"При реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы", сказал он, пишет Lenta.ru.

Ранее иранский генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери объявил об упразднении полиции нравов компетентными органами, поскольку не имела ничего общего с судебной системой.

Кроме того, он сообщил, что иранский парламент и судебная система Исламской Республики в ближайшее время пересмотрят правила ношения хиджаба.

Напомним, в сентябре иранская полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе с братом. Ее забрали в участок на занятие по "перевоспитанию", однако оттуда девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как Амини не страдала сердечными заболеваниями.

Первые акции протеста в Иране начались в день ее гибели, 16 сентября. Они продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.