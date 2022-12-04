Турция экспортировала автопродукцию на $2,8 миллиардов

4 дек. 20:38

Экспорт турецкого автопрома в ноябре составил $2,8 млрд долларов, сообщает Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг.

Доля продукции автопрома в экспортной корзине страны увеличилась до 13,2%. Экспорт автопрома в прошлом месяце возрос на 13,7% по сравнению с 2021 годом до $2,8 млрд.

Экспорт автопрома с января по ноябрь вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составил $27,8 млрд.

Лидером по поставкам продукции турецких машин в ноябре стала Германия ($387 млн). Во Францию Турция экспортировала продукцию на $296 млн, Италию - $270 млн.