Анкара: планы по встрече Эрдогана и Асада отсутствуют

4 дек. 20:27

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара выступает за нормализацию отношений с Сирией, но в то же время у Турции нет планов по встрече лидеров двух стран.

"Я не знаю, состоится ли встреча президентов и когда, нам предстоит проделать много работы. У нас нет плана сиюминутно провести встречу. Мы работаем над улучшением отношений", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что контакты с Дамаском поддерживаются исключительно на уровне спецслужб и осуществляются при необходимости, в частности по вопросам безопасности или беженцев.