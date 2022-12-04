ЧМ-2022: Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал 

4 дек. 19:58

На чемпионате мира по футболу только что закончился матч 1/8 финала между сборными Франции и Польши. Победу со счетом 3:1 одержали французы.



Голы в составе французов забили Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74-я и 90+1). У поляков единственный мяч забил с пенальти Роберт Левандовски (90+8).



Отметим, что для Оливье Жиру этот мяч стал 52 в футболке сборной Франции. Таким образом, нападающий обошел Тьерри Анри (51) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.



В 1/4 финала сборная Франции сыграет с победителем пары Англия – Сенегал. Их встреча начнется сегодня в 22:00 (мск).