МИД РФ назначил куратора по вопросам СНГ

4 дек. 20:10

Замглавы МИД России Михаил Галузин будет курировать вопросы СНГ и Союзного Государства, другой заместитель Андрей Руденко будет ответственным за Азию.

"Замглавы МИД Галузин будет курировать тему СНГ. Андрей Руденко - азиатское направление", - сообщает ТАСС.

Руденко занимает должность замглавы ведомства с сентября 2019 года. Он был в составе делегации переговорщиков по Украине во главе с Владимиром Мединским.

Галузин стал заместителем 25 ноября 2022 года. До этого занимал пост российского посла в Японии.