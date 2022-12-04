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Число погибших в Дагестане тюленей дошло до 2,5 тысяч

Число погибших в Дагестане тюленей дошло до 2,5 тысяч

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили 2,5 тыс мертвых тел каспийской нерпы, сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.

"К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что подсчет числа погибших тюленей продолжается. Причины массовой гибели будут установлены после исследований.

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