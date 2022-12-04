Непогода привела к очереди из 370 машин на Керченской переправе

4 дек. 19:20

Из-за неблагоприятных погодных условий в очередь на паромные перевозки через Керченский пролив скопилось 370 машин, сообщает оперштаб Кубани.

"В очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин. В районе пролива продолжает действовать штормовое предупреждение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что возле КПП порта "Кавказ" в ожидании погрузок на паромы стоят 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин, также прорабатывается вопрос о доставке питьевой воды и питания.

Еще 290 грузовиков и легковушек находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич, где действует столовая и есть пункт обогрева.