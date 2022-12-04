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На одной из улиц в центре Тбилиси ограничат движение транспорта

На одной из улиц в центре Тбилиси ограничат движение транспорта

Движение автомобилей на улице Исакадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено с 5 декабря в течение почти двух месяцев, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения вызваны ремонтом водопровода. Движение транспорта будет полностью ограничено в течение 55 дней от пересечения улиц Мгалоблишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе.

Во время ремонта автомобили смогут передвигаться по улице Мгалоблишвили, площади Жвания, проспекту Пекина и улице Гагарина.

Движение по улице Исакадзе будет возможно только для жителей близлежащих районов.

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