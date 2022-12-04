Япония инвестирует $500 миллионов в ТЭС в Узбекистане

Японский банк международного сотрудничества вложит порядка $500 млн в возведение в Узбекистане парогазовой Сырдарьинской теплоэлектростанции, сообщает агентство "Дуне".
Уточняется, что тема строительства ТЭС обсуждалась во встрече гендиректора Агентства стратегических реформ Узбекистана Шухрата Вафаева с главой банка JBIC Нобумицу Хаяси в Токио.
"По итогам переговоров с руководством JBIC согласован вопрос вложения прямых инвестиций в размере $500 млн в проект строительства парогазовой электростанции на Сырдарьинской ТЭС (1600 МВт)", - пишет издание.
Также в агентстве отметили, что инвесторами проекта станут компании EDF, "Соджитц Корпорейшн", Kyuden International и "Небрас".
Помимо проекта ТЭС, стороны обсудили сотрудничество с банком в энергетической, химической промышленностях и информационно-компьютерных технологиях.