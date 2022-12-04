Стало известно, сколько трудовых мигрантов привлечет Россия в 2023 году

4 дек. 18:35

Россия планирует привлечь в следующем году более 120 тыс рабочих из других стран, решение правительства РФ опубликовано на сайте нормативных правовых документов.

"На 2023 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, установить в размере 123 943 человека", - сказано в тексте.

В решении говорится, что наибольшее число трудовых мигрантов будут привлечены к горнорудным, строительно-монтажным работам (32 808 человек). Также планируется привлечь квалифицированных работников крупных и малых промышленных предприятий (23 664) и работников сферы металлообработки и машиностроения (14 343).