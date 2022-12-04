Глава МИД Азербайджана отправился в Москву

4 дек. 18:20

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что в рамках поездки глава ведомства проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений", - говорится в заявлении МИД РФ.

Также в российском ведомстве уточнили, что предстоящий визит Джейхуна Байрамова в Москву пройдет "в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества".

"Азербайджан - важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - подчеркнули в пресс-службе МИД России.