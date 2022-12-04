Ушел из жизни председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

4 дек. 18:05

В Махачкале на 93-м году жизни скончался почетный председатель Госсовета Дагестана, Герой труда РФ Магомедали Магомедов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"К сожалению сегодня не стало Магомедали Магомедовича", - сказал собеседник, близкий к семье дагестанского политика.

В 1987 году Магомедали Магомедов стал председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, в 1990-м - председателем Верховного Совета Дагестана. С 1994 года он был главой Госсовета республики.

В октябре 2019 года Магомедову присвоили звание Героя труда Российской Федерации "за особые заслуги перед государством и народом". 15 июня политик отпраздновал свое 92-летие.