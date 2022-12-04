РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Баку согласились с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

В Баку согласились с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

Азербайджан на 34-й встрече министров стран-участниц ОПЕК+ выразил согласие с сохранением в силе решения от октября 2022 года, сообщили в Минэнерго страны.

Таким образом, обязательства стран-участниц "Декларации о сотрудничестве", определенные в отношении их квот в августе 2022 года, остались без изменений. Обязательство Баку по сокращению составляет 33 тыс баррелей в день, а его ежедневная квота на добычу сырой нефти составляет 684 тыс баррелей.

Стоит добавить, что новая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 4 июня 2023 года.

1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version