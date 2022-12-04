Финансист ИГИЛ пойман в Сирии

4 дек. 17:22

На севере Сирии задержали 18 боевиков Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба МВД Турции.

"В числе схваченных террористов - ответственный в ИГ за финансовые операции", - сказано в сообщении, при этом имя и национальная принадлежность в ведомстве не уточнили.

Террористы занимались пропагандой, вербовкой, сбором разведданных и подготовкой терактов. При обысках было найдено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы и другие приспособления для изготовления взрывных устройств.