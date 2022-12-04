В Тбилиси стартует международный кинофестиваль

4 дек. 16:38

Грузинские киноманы насладятся свежими новинками от режиссеров со всего мира, а также встретятся с мэтрами киноиндустрии в рамках Тбилисского международного кинофестиваля, который откроется 4 декабря.

Как сообщает Sputnik Грузия, в программу XXIII смотра вошли комедийная драма "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном, картина "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта, историческая драма "Повелитель муравьев" итальянца Джанни Амелио и испанский фильм "Алькаррас" Карла Симона Пипо.

В мероприятии в номинации "Режиссер в фокусе" участвует известный польский режиссер Агнешка Холланд, которая посетит открытие и получит главную награду смотра - почетный "Прометей". Также покажут ее работу "Мистер Джонс".

Кроме того, любители кино увидят картины "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Сент-Омер" Элис Диоп, "Фильм писательницы" Хон Сан-су, "Римини" Ульриха Зайдля, "Большой город" Сатьяджит Рай, "Прощай, Элеонора" Паоло Тавиани, "Личная жизнь" Кодзи Фукада и многие другие.

Закрытие фестиваля пройдет 10 декабря, в тот же день состоится и церемония награждения победителей.