Президент Грузии едет в Польшу

4 дек. 15:30

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправляется официальным визитом в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

В ходе поездки она проведет 5 декабря встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. После переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.

На следующий день президент Грузии примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию мученической кончины грузина Григола Перадзе в Освенциме. На вечере будет представлена совместная почтовая марка "Святой мученик Григол Перадзе".

Помимо этого, Зурабишвили встретится с представителями Европейского колледжа и выступит перед студентами с лекцией о проблемах, стоящих перед Грузией, передает "Sputnik Грузия".