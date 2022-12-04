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Итоги Самаркандского саммита обсудили на форуме ШОС

Итоги Самаркандского саммита обсудили на форуме ШОС

Третий Форум высокого уровня Шанхайской организации сотрудничества прошел в формате видеоконференции, сообщает издание "Дуне".

Организаторами форумы выступили Китайская академия международных проблем (КАМП) и Центр международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС Шанхайского университета политических наук и права.

"Участники обменялись мнениями по дальнейшей реализации достигнутых договоренностей в ходе Самаркандского саммита ШОС, обеспечению стратегической стабильности и безопасности, продвижению регионального сотрудничества в рамках ШОС посредством укрепления мер доверия между участниками Организации", - пишет агентство.

Как отметили участники мероприятия, принятая Самаркандская декларация стала главным итогом заседания глав государств ШОС в Самарканде.

В ходе своего выступления узбекский посол подчеркнул, что благодаря совместным усилиям удалось в полном объеме выполнить план председательства Узбекистана в ШОС, в рамках которого проведено более 100 крупных мероприятий.

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