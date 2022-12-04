В столице Узбекистана торжественно встретили первый грузовой поезд из Турции (ВИДЕО)

4 дек. 15:48

В Ташкент в рамках проекта реализации инициатив по организации межгосударственных перевозок по альтернативным маршрутам

прибыл первый грузовой поезд из Турции. Об этом пишут местные СМИ.

На станции вокзала грузовой состав торжественно встретили под узбекскую национальную музыку, передает Nuz.uz.

Проект реализации инициатив по организации межгосударственных перевозок по альтернативным маршрутам был принят в Самарканде на первой встрече глав железнодорожных администраций стран Организации тюркоязычных государств. На переговорах стороны утвердили маршрут перевозок с турецкой станции "Гумрух" до Ташкента, который пролегает через территорию Турции, Ирана, Туркменистана и Узбекистана.