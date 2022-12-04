ОПЕК+ сохраняет действующий план по нефтедобыче

4 дек. 15:45

Мониторинговый комитет ОПЕК+ решил сохранить согласованный 5 октября план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в опубликованном по итогам заседания коммюнике.

"Такой же план. Без изменений", - сказал представитель одной из делегаций.

При этом он отметил, что на сегодняшней встрече не обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть.

Помимо этого, было решено провести следующую встречу 1 февраля 2023 года.

Изначально заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК + должны были состояться в Вене в очном формате, однако в начале этой недели министры решили собраться в формате онлайн.

ПМониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании не обсуждал введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.