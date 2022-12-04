В США сообщили об отсутствии доказательств о готовности Ирана получить ядерное оружие

4 дек. 15:14

У США нет данных, подтверждающих намерение Ирана получить ядерное оружие. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"У нас нет информации, которая указывала бы на то, что они приняли решение получить ядерное оружие, но мы, очевидно, по-прежнему видим, что они делают шаги", - цитирует Хейнса ТАСС.

Она также отметила, что у нее нет полномочий для того, чтобы говорить о "красных линиях" США в связи с иранской ядерной программой.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что президент страны Джо Байден готов в крайнем случае прибегнуть к военным средствам, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.

