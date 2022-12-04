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В Дагестане количество погибших на побережье Каспия тюленей увеличилось в 2,5 раза

В Дагестане количество погибших на побережье Каспия тюленей увеличилось в 2,5 раза

Количество тюленей, погибших на побережье Каспийского моря в Дагестане, достигло 1,7 тыс. Об этом сообщил гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Накануне в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства заявили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане найдены около 700 мертвых тюленей.

"За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад", - рассказал Гапизов.

При этом он подчеркнул, что признаков насильственной смерти у них не обнаружено.

Сотрудники природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье, передает ТАСС.

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