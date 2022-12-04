В Москву прилетела делегация иранских парламентариев

4 дек. 14:19

В Москву 4 декабря прилетела иранская делегация парламентариев во главе с председателем комиссии меджлиса исламского совета Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде. Об этом сообщили в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

В Шереметьево их встретил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В рамках визита делегация парламентариев Ирана встретится с российскими коллегами и примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 5 декабря, передает ТАСС.