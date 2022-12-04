В Батуми состоялся первый грузино-азербайджанский правовой форум

4 дек. 13:52

В Батуми впервые прошел грузино-азербайджанский правовой форум, целью которого является обмен опытом и углубление правовых отношений между министерствами юстиции двух стран.

Мероприятие состоялось в рамках меморандума, который ранее подписали министерства юстиции двух стран. По итогам форума была выработана совместная декларация, передает "Sputnik Грузия".

Согласно решению сторон, грузино-азербайджанский правовой форум будет проводиться ежегодно. Принимать его будут поочередно Грузия и Азербайджан.

Следующий грузино-азербайджанский правовой форум состоится в Баку.