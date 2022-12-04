Власти Ирана ликвидировали полицию нравов

4 дек. 13:40

В Иране упразднили полицию нравов, сообщает агентство France-Press.

По его данным, власти Исламской Республики пошли на такой шаг на фоне волны протестов, вспыхнувших в стране после гибели молодой девушки Махсы Амини.

В свою очередь, агентство ISNA отмечает, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами, так как она не имела ничего общего с судебной системой, пишет ТАСС.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.