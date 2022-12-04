В России диагностировали коронавирус у 6598 человек

4 дек. 13:16

За последние 24 часа в России выявили 6598 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 4589 человек, умерли – 55. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 617 601. Справились с болезнью 21 018 980 жителей страны, скончались – 392 231.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1136, Санкт-Петербурге – 812, Свердловской области – 312, Пермском крае – 234, Удмуртской Республике – 216, Московской области – 188, Самарской области – 173, Республике Башкортостан – 154, Иркутской области – 145, Нижегородской области – 129.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 63 жителей региона. В Чечне выявили 30 случаев заражения, в Кабардино Балкарии – 10, в Северной Осетии – 7, в Дагестане – 6, в Карачаево-Черкесии – 4, в Ингушетии – 2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 645 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.