В Дагестане назвали возможную причину массовой гибели нерп в Каспийском море

4 дек. 12:59

Основной версией массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море являются естественные природные факторы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минприроды Дагестана.

Накануне в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства заявили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане найдены около 700 мертвых тюленей.

В Минприроды отметили, что в результате вскрытий тюленей специалисты собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучили ткани на наличие коронавируса COVID-19.

"Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы", - сказано в публикации.