На одном из участков трассы в Краснодарском крае за утро произошло пять ДТП

4 дек. 12:16

Утром 5 декабря на одном из участков трассы Краснодар – Верхнебаканский из-за наледи произошло сразу пять ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Как отмечается, все пять аварии были зарегистрированы в районе 15 км автодороги примерно в 07:00.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Как отмечается, движение транспортных средств осложняется погодными условиями, в результате температуры близкой нулю и сильного ветра образовалась наледь проезжей части. В связи с этим в Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать безопасную скорость движения, а также эксплуатировать автомобили с установленными на них зимними шинами, передает ТАСС.